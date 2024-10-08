Доллар в банках дешевеет: Наличный курс валют на 8 октября

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Сколько стоит доллар

Во вторник, 8 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3 коп. и составляет 40,99 грн. Курс продаж опустился на 1 коп. до 41,49 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,45 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,39 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 45,01 грн, курс продажи опустился на 6 коп. до 45,75 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,1 грн, максимальный – 45,4 грн. Для продажи минимальный курс – 45,59 грн, а максимальный – 46 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого вырос на 1 коп. и составил 10,14 грн. Курс продажи остался без изменений – 10,71 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,38 грн. Для продажи минимальный курс – 10,53 грн, а максимальный – 11 грн.

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