Долар в банках дешевшає: Готівковий курс валют на 8 жовтня

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Скільки коштує долар

У вівторок, 8 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, впав на 3 коп. і становить 40,99 грн. Курс продажу опустився на 1 коп. до 41,49 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,45 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,39 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро зріс на 2 коп. і становить 45,01 грн, курс продажу опустився на 6 коп. до 45,75 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 44,1 грн, максимальний – 45,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,59 грн, а максимальний – 46 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого зріс на 1 коп. і становить 10,14 грн. Курс продажу лишився без змін – 10,71 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,38 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,53 грн, а максимальний – 11 грн.

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