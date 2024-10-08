Долар в банках дешевшає: Готівковий курс валют на 8 жовтня
Скільки коштує долар
У вівторок, 8 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, впав на 3 коп. і становить 40,99 грн. Курс продажу опустився на 1 коп. до 41,49 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,45 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,39 грн, максимальний – 41,6 грн.
Готівковий курс євро в банках
Середній курс купівлі євро зріс на 2 коп. і становить 45,01 грн, курс продажу опустився на 6 коп. до 45,75 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить – 44,1 грн, максимальний – 45,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,59 грн, а максимальний – 46 грн.
Який курс польського злотого
Середній курс купівлі польського злотого зріс на 1 коп. і становить 10,14 грн. Курс продажу лишився без змін – 10,71 грн.
Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,38 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,53 грн, а максимальний – 11 грн.
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