"Должны быть другие механизмы". Рожкова – против финансовых репрессий для уклонистов

Первый замглавы НБУ заявила, что по действующему законодательству государство не может финансово ограничивать тех, кто прячется от мобилизации

Фото: НБУ

Первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова не поддерживает банковские ограничения для мужчин, которые уклоняются от мобилизации. Об этом она сказала вечером в воскресенье в эфире телеканала "Мы – Украина".

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"Не думаю, что нам стоит прибегать к таким финансовым репрессиям. Должны быть привлечены другие механизмы. Я не военная, но я думаю, что те базы данных, которые имеют наши военкомы, те планы мобилизации – все это можно достичь цивилизованным способом", – сказала она.

"Человека можно по номеру телефона отследить, и для этого не обязательно смотреть карточку и где происходили трансакции. Я хочу верить, что до этого не дойдет", — добавила она.

В любом случае, сказала Рожкова, сейчас у государства нет возможности ограничивать финансовые операции уклонистам.

"На сегодняшний день любая информация, которая есть в банках и касается каждого конкретного лица, она может раскрываться только в отдельных случаях. В большинстве случаев – по решению суда. Отдельные правоохранительные органы имеют больше возможностей, но все же они не безграничны", — сказала Рожкова.