"Должны быть другие механизмы". Рожкова – против финансовых репрессий для уклонистов
Первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова не поддерживает банковские ограничения для мужчин, которые уклоняются от мобилизации. Об этом она сказала вечером в воскресенье в эфире телеканала "Мы – Украина".
"Не думаю, что нам стоит прибегать к таким финансовым репрессиям. Должны быть привлечены другие механизмы. Я не военная, но я думаю, что те базы данных, которые имеют наши военкомы, те планы мобилизации – все это можно достичь цивилизованным способом", – сказала она.
"Человека можно по номеру телефона отследить, и для этого не обязательно смотреть карточку и где происходили трансакции. Я хочу верить, что до этого не дойдет", — добавила она.
В любом случае, сказала Рожкова, сейчас у государства нет возможности ограничивать финансовые операции уклонистам.
"На сегодняшний день любая информация, которая есть в банках и касается каждого конкретного лица, она может раскрываться только в отдельных случаях. В большинстве случаев – по решению суда. Отдельные правоохранительные органы имеют больше возможностей, но все же они не безграничны", — сказала Рожкова.
- 25 декабря Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
- Законопроект представляет собой уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, в том числе ограничения на права на распоряжение средствами/ценностями.
- Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки примет окончательное решение о законопроекте о мобилизации 9 января.