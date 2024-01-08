"Мають бути інші механізми". Рожкова – проти фінансових репресій для ухилянтів

Перша заступниця голови НБУ заявила, що за чинним законодавством держава не може фінансово обмежувати тих, хто ховається від мобілізації

Фото: НБУ

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова не підтримує банківські обмеження для чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Про це вона сказала ввечері в неділю в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

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"Не думаю, що нам варто вдаватися до таких фінансових репресій. Мають бути залучені інші механізми. Я не військова, але я думаю, що ті бази даних, які мають наші військкоми, ті плани мобілізації – все це можна досягти в цивілізований спосіб", – сказала вона.

"Людину можна за номером телефона відстежити, і для цього не обов'язково дивитися картку й де відбувалися трансакції. Я хочу вірити, що до цього не дійде", – додала вона.

У будь-якому випадку, сказала Рожкова, зараз у держави немає можливості обмежувати фінансові операції ухилянтам.

"На сьогодні будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, вона може розкриватися тільки в окремих випадках. У більшості випадків – за рішенням суду. Окремі правоохоронні органи мають більше можливостей, але все ж таки вони не безмежні", – сказала Рожкова.