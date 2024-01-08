"Мають бути інші механізми". Рожкова – проти фінансових репресій для ухилянтів
Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова не підтримує банківські обмеження для чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Про це вона сказала ввечері в неділю в ефірі телеканалу "Ми – Україна".
"Не думаю, що нам варто вдаватися до таких фінансових репресій. Мають бути залучені інші механізми. Я не військова, але я думаю, що ті бази даних, які мають наші військкоми, ті плани мобілізації – все це можна досягти в цивілізований спосіб", – сказала вона.
"Людину можна за номером телефона відстежити, і для цього не обов'язково дивитися картку й де відбувалися трансакції. Я хочу вірити, що до цього не дійде", – додала вона.
У будь-якому випадку, сказала Рожкова, зараз у держави немає можливості обмежувати фінансові операції ухилянтам.
"На сьогодні будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, вона може розкриватися тільки в окремих випадках. У більшості випадків – за рішенням суду. Окремі правоохоронні органи мають більше можливостей, але все ж таки вони не безмежні", – сказала Рожкова.
- 25 грудня Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
- У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочення, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, зокрема обмеження на права на розпорядження коштами/цінностями.
- Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ухвалить остаточне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію 9 січня.