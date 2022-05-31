UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕС отключает Сбербанк от SWIFT. В банке говорят, что тяжелые санкции и так уже действуют

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 10:45
ЕС отключает Сбербанк от SWIFT. В банке говорят, что тяжелые санкции и так уже действуют - Фото
Сбербанк (Фото - EPA)

Лидеры Евросоюза согласовали отключение от международной платежной системы SWIFT еще трех российских банков, в том числе крупнейшего кредитора России Сбербанка. Об этом сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

Он отметил, что шестой пакет санкций Евросоюза включает жесткие меры, в том числе "десвифтинг крупнейшего российского банка — Сбербанка".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В свою очередь, в российском банке заявили, что отключение от SWIFT не окажет на них существенного влияния — ведь самые тяжелые санкции и так уже введены.

"Основные ограничения уже действуют. Отключения от SWIFT не изменяют текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме", — заявила пресс-служба банка в комментарии российскому РБК.

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евросоюз санкции против рф Сбербанк SWIFT
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 