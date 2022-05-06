Российский Сбербанк из-за санкций продает "дочку" в Казахстане

Российский Сбербанк из-за санкций собирается продать свою казахстанскую "дочку" Сбербанк Казахстан. По данным российского делового издания Frank Media, основным претендентом на банк является холдинг "Байтерек", принадлежащий правительству Казахстана, который может выкупить банк вместе с партнером – Европейским банком реконструкции и развития.

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Стоимость сделки вряд ли превысит 0,3-0,5 капитала, что составляет $250-425 млн.

Важным условием, на котором настаивает Сбербанк, является возможность вернуть межбанковские кредиты на 150 млрд рублей ($2,2 млрд), выданные дочернему банку незадолго до начала войны с Украиной.

Сбербанк Казахстан – четвертый по величине банк Казахстана после Halyk Bank, Kaspi Bank и Отбасы банк. Его активы по состоянию на апрель 2022 составляли около $6,2 млрд.

Ранее свой дочерний банк в Казахстане продал Альфа-банк, также попавший под западные санкции. Его владельцем стал Банк ЦентрКредит. После перерегистрации банк сменит название на Eco Bank.

Андрей Водяный

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