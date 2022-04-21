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Российский Альфа-банк под давлением санкций продал казахстанскую "дочку"

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 12:06
Российский Альфа-банк под давлением санкций продал казахстанскую
Фото: пресс-служба Альфа-банка Казахастан

Российский Альфа-банк, попавший под западные санкции в связи с российской войной в Украине, договорился о продаже своей казахстанской "дочки" Альфа-банк Казахстан. Его купит местный банк ЦентрКредит, принадлежащий миллионеру Бахитбеку Байсаитову. Об этом сообщается на сайте ЦентрКредита.

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Новый владелец купит все 100% акций Альфа-банка Казахстана, после чего проведет его ребрендинг.

После 24 февраля США и Евросоюз ввели санкции против крупнейших российских банков и их дочерних структур. Они коснулись в том числе российского Альфа-банка и его казахстанской "дочки". На их фоне казахстанские вкладчики столкнулись с проблемой снятия собственных денег со счетов и депозитов.

Андрей Водяный
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