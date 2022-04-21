Российский Альфа-банк под давлением санкций продал казахстанскую "дочку"

Российский Альфа-банк, попавший под западные санкции в связи с российской войной в Украине, договорился о продаже своей казахстанской "дочки" Альфа-банк Казахстан. Его купит местный банк ЦентрКредит, принадлежащий миллионеру Бахитбеку Байсаитову. Об этом сообщается на сайте ЦентрКредита.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Новый владелец купит все 100% акций Альфа-банка Казахстана, после чего проведет его ребрендинг.

После 24 февраля США и Евросоюз ввели санкции против крупнейших российских банков и их дочерних структур. Они коснулись в том числе российского Альфа-банка и его казахстанской "дочки". На их фоне казахстанские вкладчики столкнулись с проблемой снятия собственных денег со счетов и депозитов.

Санкции США против Альфа-банка не касаются одноименного банка в Украине, но первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова говорила, что владельцам банка придется его продать после войны.

Пока что НБУ признал деловую репутацию российских акционеров банка (Михаила Фридмана и других), к которым применены международные санкции, небезупречной и запретил им использовать право голоса.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.