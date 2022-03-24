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Альфа-банку придется сменить владельцев после войны – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 10:13
Альфа-банку придется сменить владельцев после войны – НБУ - Фото
Фото: НБУ

Национальный банк после войны потребует от российских олигархов Михаила Фридмана, Германа Хана, Петра Авена и Алексея Кузьмичева продать свои доли в Альфа-банке. Об этом в интервью LB.ua сказала первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

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"Альфа-банк продолжает работать. В его случае на физических лиц, являющихся акционерами, были наложены санкции. Мы уже лишили их права голоса – у нас есть такая опция. [...] Хотя если бы не было войны, действовало бы правило: когда акционер теряет репутацию, его ограничивают в правах и требуют продать долю. Сегодня это невозможно сделать, поэтому мы этого не требуем. Однако вернемся к этим вопросам после войны", – сказала Рожкова.

Пока от банка требуют подать на утверждение список уполномоченных лиц вместо акционеров, но он этого еще не сделал.

Закрывать Альфа-банк, как это было сделано с другими российскими банками в Украине, НБУ не планирует. В отличие от них, Альфа-банк является системно важным и серьезной частью инфраструктуры платежного рынка – это терминалы, банкоматы, платежная система, платежные карты.

"Принятые меры уже позволяют сделать невозможным любое манипулирование или злоупотребление в угоду собственникам-акционерам, на которых наложены санкции", – подчеркнула Рожкова.

Андрей Водяный
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НБУ екатерина рожкова михаил фридман петр авен альфа-банк Герман Хан
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