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Санкции США против Альфа-банка не касаются банка в Украине – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 11:16
Санкции США против Альфа-банка не касаются банка в Украине – НБУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Альфа-Банк Украина продолжает работать в обычном режиме. Введенные вчера санкции США его не касаются, подчеркнул Национальный банк.

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Управление контроля за иностранными активами США 6 апреля сообщило о введении санкций полной блокировки (full blocking sanctions) против Альфа-банка Россия, крупнейшего российского частного банка, и шести его "дочек", включая Альфа-банк Казахстан.

Однако украинский банк является независимым от Альфа-банка Россия юридическим лицом и под санкции не попал.

В то же время Национальный банк, руководствуясь законодательством Украины, признал деловую репутацию российских акционеров банка (Михаила Фридмана и других), к которым применены международные санкции, небезупречной и запретил им использовать право голоса.

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Альфа-Банк Украина является системно важным банком. В нем хранится около 6% от общего объема депозитов украинцев. Банк обслуживает более 2,6 млн физических лиц, 55 тыс. юридических лиц и 89 тыс. физических лиц-предпринимателей. Кроме того, банк содержит и обслуживает существенную долю инфраструктуры финансового сектора (691 банкомат, 16858 POS-терминалов, 201 отделение), работоспособность которой сегодня имеет критическое значение для финансовой стабильности.

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Андрей Водяный
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НБУ санкции против рф альфа-банк
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