Российский Сбербанк покидает Лондонскую фондовую биржу

Российский Сбербанк направил уведомления в Управление финансового надзора Великобритании и Лондонскую фондовую биржу о намерении прекратить обращение депозитарных расписок. Об этом говорится в сообщении банка, передает Anadolu Ajansı.

Владельцы депозитарных расписок Сбербанка могут обменять их на акции до 16 июня.

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"С учетом существующих ограничений, выпущенных иностранными регуляторами, держатели депозитарных расписок могут быть ограничены в правах владения и совершения операций с акциями Сбербанка", — отмечает кредитная организация.

С 2017 года банком-депозитарием расписок Сбербанка выступал американский JPMorgan Chase. С 15 марта он отказался от статуса депозитария ценных бумаг Сбербанка из-за введенных санкций против российского банка.

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Наталия Софиенко

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