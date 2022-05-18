Российский Сбербанк покидает Лондонскую фондовую биржу
Российский Сбербанк направил уведомления в Управление финансового надзора Великобритании и Лондонскую фондовую биржу о намерении прекратить обращение депозитарных расписок. Об этом говорится в сообщении банка, передает Anadolu Ajansı.
Владельцы депозитарных расписок Сбербанка могут обменять их на акции до 16 июня.
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"С учетом существующих ограничений, выпущенных иностранными регуляторами, держатели депозитарных расписок могут быть ограничены в правах владения и совершения операций с акциями Сбербанка", — отмечает кредитная организация.
С 2017 года банком-депозитарием расписок Сбербанка выступал американский JPMorgan Chase. С 15 марта он отказался от статуса депозитария ценных бумаг Сбербанка из-за введенных санкций против российского банка.
- Сбербанк находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, Швейцарии. Вскоре его отключат от системы SWIFT.
- Под давлением санкций Сбербанк продал свою "дочку" в Казахстане.
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