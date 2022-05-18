UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российский Сбербанк покидает Лондонскую фондовую биржу

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 16:07
Российский Сбербанк покидает Лондонскую фондовую биржу - Фото
Сбербанк (Фото - EPA)

Российский Сбербанк направил уведомления в Управление финансового надзора Великобритании и Лондонскую фондовую биржу о намерении прекратить обращение депозитарных расписок. Об этом говорится в сообщении банка, передает Anadolu Ajansı. 

Владельцы депозитарных расписок Сбербанка могут обменять их на акции до 16 июня.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"С учетом существующих ограничений, выпущенных иностранными регуляторами, держатели депозитарных расписок могут быть ограничены в правах владения и совершения операций с акциями Сбербанка", — отмечает кредитная организация.

С 2017 года банком-депозитарием расписок Сбербанка выступал американский JPMorgan Chase. С 15 марта он отказался от статуса депозитария ценных бумаг Сбербанка из-за введенных санкций против российского банка. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции против рф Сбербанк российские банки
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 