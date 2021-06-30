Евро подешевел на 44 копейки. Официальный курс валют
30.06.2021, 08:00
Иллюстративное фото: freepik.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 июня курс гривни по отношению к доллару вырос на 22 копейки, а по отношению к евро – на 44.
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