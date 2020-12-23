Евро резко подорожал. Курс валют НБУ
23.12.2020, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 декабря курс гривни по отношению к доллару упал на 21 копейку, а по отношению к евро – на 39 копеек.
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