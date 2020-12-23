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Евро резко подорожал. Курс валют НБУ

23.12.2020, 08:00
Евро резко подорожал. Курс валют НБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 декабря курс гривни по отношению к доллару упал на 21 копейку, а по отношению к евро – на 39 копеек.

Анна Ишутина
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