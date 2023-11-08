Гривня набирает в цене. Курс валют НБУ
08.11.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 ноября курс гривни по отношению к доллару вырос на 1 копейку до 36,0371/долл. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 24 копейки – 38,484/евро.
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