Прибуток українських банків зріс у 15 разів за рік — НБУ

Чистий прибуток платоспроможних українських банків зріс до 109,9 млрд грн за дев'ять місяців 2023 року порівняно з 7,4 млрд грн за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Головним чинником прибутковості банків залишається зростання відсоткових доходів, передусім від високоліквідних активів.

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Операційний дохід банків за дев'ять місяців зріс на 17,9%, чистий процентний дохід – на 38,7% порівняно з показником січня – вересня минулого року. Чистий комісійний прибуток за січень – вересень зріс на 5,4% у річному обчисленні.

Чистий операційний прибуток до відрахувань до резервів збільшився на 23,9% – до 139 млрд грн.

Відрахування до резервів під збитки від активних операцій знизилися порівняно з показниками минулого року на 94,2%. Загалом з початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредити на 104 млрд грн. Рентабельність капіталу банківського сектора на 1 жовтня 2023 року склала 56,9% порівняно з 4,3% рік тому.

Нарахований за дев'ять місяців податок на прибуток перевищив відповідний річний показник найбільш прибуткового 2021 року.

Станом на 1 жовтня лише шість банків із 63 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 155 млн грн.

За попередніми результатами оцінки стійкості банки загалом адекватно оцінюють кредитні ризики, проте можливі коригування окремими установами оцінки активів та сформованих резервів можуть вплинути на річні показники прибутковості.

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