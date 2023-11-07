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Прибыль украинских банков выросла в 15 раз за год — НБУ

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07.11.2023, 18:22
Прибыль украинских банков выросла в 15 раз за год — НБУ - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Чистая прибыль платежеспособных украинских банков выросла до 109,9 млрд грн за девять месяцев 2023 года по сравнению с 7,4 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.  

Главным фактором доходности банков остается рост процентных доходов, прежде всего от высоколиквидных активов.  

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Операционный доход банков за девять месяцев вырос на 17,9%, чистый процентный доход – на 38,7% по сравнению с показателем января – сентября прошлого года. Чистый комиссионный доход за январь – сентябрь вырос на 5,4% в годовом исчислении. 

Чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы увеличилась на 23,9% – до 139 млрд грн. 

Отчисления в резервы под убытки от активных операций снизились по сравнению с показателями в прошлом году на 94,2%. В целом с начала полномасштабного вторжения банки сформировали резервы под кредиты на 104 млрд грн.  Рентабельность капитала банковского сектора на 1 октября 2023 года составила 56,9% по сравнению с 4,3% год назад. 

Начисленный за девять месяцев налог на прибыль превысил соответствующий годовой показатель исторически наиболее прибыльного 2021 года. 

По состоянию на 1 октября только шесть банков из 63 платежеспособных учреждений были убыточными с совокупным убытком 155 млн грн.  

По предварительным результатам оценки устойчивости банки в целом адекватно оценивают кредитные риски, однако возможные корректировки отдельными учреждениями оценки активов и сформированных резервов могут повлиять на годовые показатели доходности.

Роман Брыль
нацбанкбанковский секторприбыль банковдоходность банков
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