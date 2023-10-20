Банки с начала года закрыли более 200 отделений: рейтинг

По состоянию на 1 октября 2023 года в Украине насчитывалось 5 098 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 238. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В Украине осталось 63 действующих банка. С начала года были закрыты четыре банка, в которых было 150 отделений: Айбокс Банк (69), Укрбудинвестбанк (50), Форвард (17) и Конкорд (10).

Больше всего отделений в государственном Ощадбанке – 1182, который в 2023 году вернул себе лидерство по количеству отделений.

Государственный ПриватБанк сократил 79 отделений и находится на втором месте – 1131 отделение.

Дальше с большим отрывом следуют банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (329) и УкрСиббанк (222). Замыкает пятерку частный банк ПУМБ (221).

В первом полугодии 2023 года украинские банки получили 67,6 млрд грн чистой прибыли, что стало новым историческим рекордом. За январь-август прибыль банковской системы выросла до 95 млрд грн. Это в 11,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.