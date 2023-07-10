В рейтинге банков Украины с самым большим количеством отделений сменился лидер

Государственный Ощадный банк во втором квартале 2023 года вернул себе статус банка с наибольшим количеством структурных подразделений, который он временно утратил в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Ощадбанк был создан на базе учреждений Сберегательного банка бывшего СССР и исторически сохранял наибольшее количество отделений до 2022 года, когда после серии закрытий его опередил ПриватБанк.

Но за последние полгода Ощад не закрыл ни одного отделения, в то время как сеть ПриватБанка сократилась на 80 структурных подразделений.

На 1 июля 2023 года первая десятка банков с крупнейшими сетями отделений выглядит так:

→ Ощадбанк – 1183

→ Приватбанк – 1131

→ Райффайзен Банк – 324

→ Укрсиббанк – 230

→ ПУМБ – 221

→ Укргазбанк – 219

→ А-Банк – 202

→ Аккордбанк – 147

→ Креди Агриколь Банк – 141

→ Сенс Банк – 140