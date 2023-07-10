В рейтинге банков Украины с самым большим количеством отделений сменился лидер
Государственный Ощадный банк во втором квартале 2023 года вернул себе статус банка с наибольшим количеством структурных подразделений, который он временно утратил в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Ощадбанк был создан на базе учреждений Сберегательного банка бывшего СССР и исторически сохранял наибольшее количество отделений до 2022 года, когда после серии закрытий его опередил ПриватБанк.
Но за последние полгода Ощад не закрыл ни одного отделения, в то время как сеть ПриватБанка сократилась на 80 структурных подразделений.
На 1 июля 2023 года первая десятка банков с крупнейшими сетями отделений выглядит так:
→ Ощадбанк – 1183
→ Приватбанк – 1131
→ Райффайзен Банк – 324
→ Укрсиббанк – 230
→ ПУМБ – 221
→ Укргазбанк – 219
→ А-Банк – 202
→ Аккордбанк – 147
→ Креди Агриколь Банк – 141
→ Сенс Банк – 140
- В начале 2023 года НБУ обратился в Министерство финансов и руководство государственных банков с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений госбанков во время войны.
- В декабре 2022 года НБУ создал общую сеть банков, которая должна была работать даже в условиях блекаута.
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