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В рейтинге банков Украины с самым большим количеством отделений сменился лидер

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 17:59
В рейтинге банков Украины с самым большим количеством отделений сменился лидер - Фото
Фото: Ощадбанк / Facebook

Государственный Ощадный банк во втором квартале 2023 года вернул себе статус банка с наибольшим количеством структурных подразделений, который он временно утратил в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Ощадбанк был создан на базе учреждений Сберегательного банка бывшего СССР и исторически сохранял наибольшее количество отделений до 2022 года, когда после серии закрытий его опередил ПриватБанк.

Но за последние полгода Ощад не закрыл ни одного отделения, в то время как сеть ПриватБанка сократилась на 80 структурных подразделений.

На 1 июля 2023 года первая десятка банков с крупнейшими сетями отделений выглядит так:

→ Ощадбанк – 1183
→ Приватбанк – 1131
→ Райффайзен Банк – 324
→ Укрсиббанк – 230
→ ПУМБ – 221
→ Укргазбанк – 219
→ А-Банк – 202
→ Аккордбанк – 147
→ Креди Агриколь Банк – 141
→ Сенс Банк – 140

Андрей Водяный
ОщадбанкбанкиПриватБанк
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