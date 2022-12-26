НБУ создал общую сеть банков. Она будет работать и во время блекаута
Национальный банк Украины создал общую банковскую сеть Power Banking, которая будет работать даже в условиях блекаута.
Участники сети
На сегодняшний день сеть объединяет все 14 системно важных банков и привлекает других участников банковского рынка. Список отделений здесь, он будет обновляться.
- ПриватБанк
- Ощадбанк
- Укрэксимбанк
- Райффайзен Банк
- Укргазбанк
- Сенс банк (экс Альфа-Банк)
- ПУМБ
- Укрсиббанк
- ОТП Банк
- Универсал банк
- Пивденный
- Кредобанк
- Таскомбанк
- А-Банк
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В отделении совместной сети есть альтернативные источники энергии и резервные каналы связи.
Список услуг
В условиях блекаута в отделениях сети Power Banking для всех клиентов будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, а именно:
- получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);
- платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);
- обмен валют (при наличии наличных денег в кассе);
- консультации менеджеров по финансовым вопросам.
Кроме того, в отделениях сети был введен банкоматный национальный роуминг. То есть, украинцы смогут в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных.
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