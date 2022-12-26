НБУ создал общую сеть банков. Она будет работать и во время блекаута

Национальный банк Украины создал общую банковскую сеть Power Banking, которая будет работать даже в условиях блекаута.

Участники сети

На сегодняшний день сеть объединяет все 14 системно важных банков и привлекает других участников банковского рынка. Список отделений здесь, он будет обновляться.

ПриватБанк

Ощадбанк

Укрэксимбанк

Райффайзен Банк

Укргазбанк

Сенс банк (экс Альфа-Банк)

ПУМБ

Укрсиббанк

ОТП Банк

Универсал банк

Пивденный

Кредобанк

Таскомбанк

А-Банк

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В отделении совместной сети есть альтернативные источники энергии и резервные каналы связи.

Список услуг

В условиях блекаута в отделениях сети Power Banking для всех клиентов будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, а именно:

получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);

платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);

обмен валют (при наличии наличных денег в кассе);

консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Кроме того, в отделениях сети был введен банкоматный национальный роуминг. То есть, украинцы смогут в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных.

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Наталія Софієнко

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