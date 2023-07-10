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У рейтингу банків України з найбільшою кількістю відділень змінився лідер

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 17:59
У рейтингу банків України з найбільшою кількістю відділень змінився лідер - Фото
Фото: Ощадбанк / Facebook

Державний Ощадний банк у другому кварталі 2023 року повернув собі статус банку з найбільшою кількістю структурних підрозділів, який він тимчасово втратив у 2022 році. Про це свідчать дані НБУ.

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Ощадбанк був створений на базі установ Ощадного банку колишнього СРСР й історично зберігав найбільшу кількість відділень до 2022 року, коли після серії закриттів його випередив ПриватБанк.

Але за останні пів року Ощад не закрив жодного відділення, тоді як мережа ПриватБанку скоротилась на 80 структурних підрозділів.

Станом на 1 липня 2023 року перша десятка банків з найбільшими мережами відділень виглядає так:

→ Ощадбанк – 1183
→ Приватбанк – 1131
→ Райффайзен Банк – 324
→ Укрсиббанк – 230
→ ПУМБ – 221
→ Укргазбанк – 219
→ А-Банк – 202
→ Акордбанк – 147
→ Креді Агріколь Банк – 141
→ Сенс Банк – 140

Андрій Водяний
ПриватБанкОщадбанкбанки
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