У рейтингу банків України з найбільшою кількістю відділень змінився лідер

Державний Ощадний банк у другому кварталі 2023 року повернув собі статус банку з найбільшою кількістю структурних підрозділів, який він тимчасово втратив у 2022 році. Про це свідчать дані НБУ.

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Ощадбанк був створений на базі установ Ощадного банку колишнього СРСР й історично зберігав найбільшу кількість відділень до 2022 року, коли після серії закриттів його випередив ПриватБанк.

Але за останні пів року Ощад не закрив жодного відділення, тоді як мережа ПриватБанку скоротилась на 80 структурних підрозділів.

Станом на 1 липня 2023 року перша десятка банків з найбільшими мережами відділень виглядає так:

→ Ощадбанк – 1183

→ Приватбанк – 1131

→ Райффайзен Банк – 324

→ Укрсиббанк – 230

→ ПУМБ – 221

→ Укргазбанк – 219

→ А-Банк – 202

→ Акордбанк – 147

→ Креді Агріколь Банк – 141

→ Сенс Банк – 140

На початку 2023 року НБУ звернувся до Міністерства фінансів та до керівництва державних банків із пропозицією запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держбанків під час війни.