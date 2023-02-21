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НБУ потребовал мораторий на закрытие отделений государственных банков

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 18:26
НБУ потребовал мораторий на закрытие отделений государственных банков - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины обратился в Министерство финансов и к руководству государственных банков с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений госбанков во время войны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  

В Нацбанке отметили, что в последнее время получают жалобы от территориальных общин по поводу закрытия отделений. Приостановка работы части отделений связана как с необходимостью обеспечения безопасности работников, так и с оптимизацией расходов, учитывая снижение доходности банков из-за военной агрессии России. 

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В НБУ считают, что отдельные решения госбанков, принятые с целью минимизации расходов, требуют детального индивидуального анализа и, возможно, пересмотра. Экономическая эффективность таких решений может быть нивелирована негативным социальным эффектом и нести потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, препятствовать нейтрализации последствий военной агрессии и послевоенному восстановлению экономики. 

Приоритетной задачей остается скорейшее возобновление деятельности банков на освобожденных территориях, учитывая необходимость и возможность обеспечения безопасности персонала банков и их клиентов, указывают в Нацбанке. 

В прошлом году украинские банки сократили каждое пятое отделение, указывал ранее НБУ в Обзоре банковского сектора. Наибольшее сокращение произошло в Харьковской и Донецкой областях, Киеве и Херсонской области. 

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Роман Бриль
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нацбанк Минфин мораторий отделения банков
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