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Люди спят у банкоматов: в Нигерии провалилась реформа безналичного общества

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 12:38
Люди спят у банкоматов: в Нигерии провалилась реформа безналичного общества - Фото
Фото: ЕРА

В Нигерии людям приходится много часов стоять и даже спать в длинных очередях к банкоматам и банкам, чтобы не пропустить выдачи наличных купюр, которые практически закончились в стране после попытки центробанка создать безналичное общество. Об этом говорится в репортаже ВВС.   

В октябре прошлого года центробанк Нигерии объявил о массовом обмене старых купюр популярного номинала на новые с целью борьбы с инфляцией, поддельными купюрами и ради продвижения безналичного общества. 

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Центробанк призвал всех нигерийцев нести старые купюры в банки и впоследствии получить свои деньги обратно уже новыми купюрами. 

В итоге реформа создала что-то вроде безналичного общества, но не так, как планировал центробанк. 

Людям стало трудно совершать онлайн-платежи и переводы. Аналитики говорят, что инфраструктура для поддержки цифровой системы недостаточно надежна. 

"Идея заключалась в том, чтобы ограничить количество наличных денег, к которым люди имеют доступ, чтобы побудить их совершать цифровые платежи, чтобы центробанк мог отслеживать, куда уходят деньги. Но у нигерийских банков нет возможностей или структуры для беспрепятственной работы цифровых платежей", — прокомментировал для ВВС Пол Алахе, старший экономист консалтинговой компании SPM Professionals. 

Объявляя о редизайне, центробанк заявил, что новые банкноты начнут обращаться с 15 декабря, а старые банкноты перестанут быть законным платежным средством в конце января. Затем банк продлил срок обмена до 10 февраля. Однако вмешался Верховный суд и приостановил этот срок, и очереди у банков остались. 

Многие нигерийцы также винят отделения банков в создавшимся хаосе. Отделения по-прежнему выдают старые банкноты, а не новые, тем самым сохраняя их в обращении. 

Также правоохранители провели обыски в некоторых банковских отделениях и арестовали менеджеров по обвинению, что они хранили новые банкноты в хранилищах, чтобы выдавать их богатым и влиятельным клиентам. 

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Роман Бриль
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безналичные расчеты нигерия центробанк банкоматы безналичное общество
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