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НБУ показал предварительную концепцию цифровой гривни

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 19:30
НБУ показал предварительную концепцию цифровой гривни - Фото
Фото: пресс-сцентр НБУ

Национальный банк представил банкам, небанковским финучреждениям и рынку виртуальных активов проект концепции е-гривни – цифровых денег Национального банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  

Е-гривня – электронная форма денежной единицы Украины, которая будет являться прямым обязательством центрального банка. Ее ключевое назначение – эффективно выполнять все функции денег, дополняя наличную и безналичную формы гривни, объясняют в НБУ. 

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Национальный банк рассматривает и прорабатывает три возможных варианта использования е-гривни, от которых будут зависеть ее дизайн и основные характеристики: 

  1. е-гривня для розничных безналичных платежей с возможным функционалом "программированных" денег: для осуществления целевых социальных выплат, снижения государственных расходов на администрирование и контроль целевого использования средств, а также использование технологии смартконтрактов для программирования разнообразной логики расчетов в зависимости от наступления тех или иных обстоятельств и фактов.

  2. е-гривня для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов, например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами.  

  3. е-гривня для обеспечения трансграничных платежей. 

Окончательная концепция е-гривни будет готова после консультации с участниками рынка.  

При этом Нацбанк, как и большинство центробанков мира, будет подходить к вопросу выпуска собственной цифровой валюты взвешенно и учитывая, в частности, потенциальное влияние ее на финансовую систему страны. 

Национальный банк открыл проект "е-гривня" в сентябре прошлого года. 

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Роман Бриль
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