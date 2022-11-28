НБУ показал предварительную концепцию цифровой гривни
Национальный банк представил банкам, небанковским финучреждениям и рынку виртуальных активов проект концепции е-гривни – цифровых денег Национального банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Е-гривня – электронная форма денежной единицы Украины, которая будет являться прямым обязательством центрального банка. Ее ключевое назначение – эффективно выполнять все функции денег, дополняя наличную и безналичную формы гривни, объясняют в НБУ.
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Национальный банк рассматривает и прорабатывает три возможных варианта использования е-гривни, от которых будут зависеть ее дизайн и основные характеристики:
е-гривня для розничных безналичных платежей с возможным функционалом "программированных" денег: для осуществления целевых социальных выплат, снижения государственных расходов на администрирование и контроль целевого использования средств, а также использование технологии смартконтрактов для программирования разнообразной логики расчетов в зависимости от наступления тех или иных обстоятельств и фактов.
е-гривня для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов, например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами.
е-гривня для обеспечения трансграничных платежей.
Окончательная концепция е-гривни будет готова после консультации с участниками рынка.
При этом Нацбанк, как и большинство центробанков мира, будет подходить к вопросу выпуска собственной цифровой валюты взвешенно и учитывая, в частности, потенциальное влияние ее на финансовую систему страны.
Национальный банк открыл проект "е-гривня" в сентябре прошлого года.
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