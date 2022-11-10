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Украинцы несут деньги в банки: НБУ фиксирует рост депозитов в валюте и гривне

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 11:56
Украинцы несут деньги в банки: НБУ фиксирует рост депозитов в валюте и гривне - Фото
Фото: depositphotos.com

Валютные депозиты населения в банках выросли на $211 млн за октябрь или на 2,5% по отношению к сентябрю. Об этом сообщил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.   

Рост валютных депозитов связан с действующим с конца октября разрешением НБУ покупать безналичную валюту через банки в пределах до 50 000 грн в месяц с последующим размещением на срочном депозите от трех месяцев, объясняет Гетманцев. 

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За последние два месяца депозиты населения в валюте выросли более чем на $250 млн, до $8,6 млрд по состоянию на 1 ноября.  

Депозиты населения в гривнях в октябре также выросли на 1 млрд грн или на 0,2% к предыдущему месяцу. 

С начала года гривневые вклады населения увеличились на 91,5 млрд грн или на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала полномасштабной войны (24 февраля) – соответственно на 121,3 млрд грн и 28,4 %. На начало ноября гривневые депозиты физлиц составляли 548,7 млрд грн. 

Гривневыми депозиты корпоративного сектора за октябрь выросли сразу на 29,2 млрд грн или 5,7% до 543,9 млрд.грн. 

Депозиты предприятий в национальной валюте восстанавливаются третий месяц подряд, что позволило превысить довоенный уровень – на 40,9 млрд грн или 8,1%. 

Вклады предприятий в валюте за октябрь выросли на $356 млн или на 4,6% до $8,1 млрд, превысив уровень к началу года на $330 млн или 4,3%. 

Рост вкладов бизнеса свидетельствует о его постепенной адаптации к условиям военной экономики и определенном улучшении финансового состояния предприятий.

Длительный прирост депозитного портфеля банков является результатом сохранения доверия вкладчиков, что подкрепляется профессиональными действиями НБУ, правительства и всего банковского сообщества, считает глава налогового комитета.  

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Роман Бриль
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нацбанк депозит валюта
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