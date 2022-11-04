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На депозиты с привязкой к курсу положили $9 млн. НБУ: Выводы по спросу делать рано

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04.11.2022, 11:48
На депозиты с привязкой к курсу положили $9 млн. НБУ: Выводы по спросу делать рано - Фото
Фото: Pexels

Новые валютные депозиты с привязкой к официальному курсу гривни позволили банкам за первые десять дней привлечь около $9 млн, рассказал в интервью Минфину Михаил Ребрик, начальник Управления монетарной политики Национального банка Украины.

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"В среднем банки привлекают около $1 млн за один рабочий день. Всего с 21 октября по 1 ноября имеем $9 млн, открыто 2500 депозитов. Следовательно, средняя сумма вклада — почти $3600", – рассказал банкир.

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По его словам, говорить о том – много это или мало, пока рано.

"У НБУ нет целевых показателей по привлечению банками таких депозитов", – пояснил он.

"Рано делать какие-то выводы относительно спроса на этот новый инструмент. Это лишь начало, и пока совсем немного банков принимают участие в программе. Тем не менее мы видим, что спрос есть и что он растет, по мере лучшего понимания людьми, как этот инструмент работает. Также спрос может усиливаться из-за ситуативных факторов, которые будут влиять на курсовые ожидания", – добавил банкир.

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Андрій Водяний
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депозит НБУ банки доллар Михаил Ребрик
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