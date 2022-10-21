Национальный банк разрешил украинцам покупать валюту по официальному курсу. Можно будет поменять гривню на доллар по фиксированному показателю 36,57 грн/$. Конечно, все не так просто и на руки эти деньги не отдадут.

Купить доллары по курсу, которого нет ни в одном обменнике, удастся только, выполнив ряд условий: после конвертации деньги обязательно нужно положить на депозит, а по истечении его срока снова поменять на гривни.

В чем суть нового инструмента и зачем НБУ его ввел — в материале LIGA.net.

Новые возможности

20 октября Нацбанк провел первый монетарный брифинг с участием нового главы Андрея Пышного. Если сохранение учетной ставки на уровне 25% стало вполне ожидаемым решением, новые возможности для населения купить доллар стали новостью.

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Теперь украинцы смогут покупать в банках доллары США по официальному курсу 36,57 грн/$, но полученная валюта должна пойти на срочный депозит в этом же банке.

Срок депозита — от шести месяцев с возможностью пролонгации, но без возможности досрочного закрытия счета.

Процентная ставка соответствует действующим условиям банка.

Сумма и количество таких вкладов для одного клиента банка не ограничиваются.

По истечении срока депозита произойдет обязательная обратная конвертация долларов в гривни по официальному курсу по состоянию на день проведения этой операции.

То есть физически человек доллары не получит, ведь будет покупать валюту за гривни и в итоге также получит со своего депозитного счета гривни.

Также следует уточнить: несмотря на анонс НБУ, такую услугу пока предложили только ПриватБанк и Ощадбанк. Пресс-служба Привата сообщила, что с 21 октября запускает новый вклад "Капитал", по которому и можно купить доллар по официальному курсу. В Ощадбанке программа заработает с 25 октября.

В monobank анонсировали такую услугу на следующей неделе. Но, учитывая, что в НБУ заявили, что работали над этим инструментом вместе с банками, следует ожидать, что их в списке станет больше.

Можно ли на этом заработать?

Сейчас валютные депозиты в украинских банках не особо "о заработать", ведь ставки очень маленькие — во многих банках вообще речь идет о 0,01% годовых за долларовые депозиты. К примеру, ПриватБанк, который уже предложил новую услугу клиентам, дает именно 0,01% годовых. В Ощадбанке можно найти до 0,4%.

Но и главная цель нового инструмента другая. Как заявили в НБУ, он "позволит гражданам защитить свои гривневые сбережения от риска курсовых колебаний".

Во время монетарного брифинга заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий отметил, что в условиях войны "было бы странно" иметь оптимистичные ожидания по поводу курса гривни. "Но и драматических ожиданий нет", — добавил он.

То есть в нынешних условиях это страховка для вкладчиков от значительного ослабления гривни, потому что более вероятным кажется сценарий, когда через шесть месяцев (минимальный срок депозита) официальный курс доллара будет выше 36,57 грн/$, чем ниже.

С начала войны НБУ повысил официальный курс с 29,25 до 36,57 грн/$. Если предположить, что через полгода сохранится подобная динамика и курс станет около 43 (например, в бюджете на начало 2023 года заложили курс 42), вкладчик получит на 17,58% гривень больше.

Однако официальный курс устанавливает НБУ, поэтому никто не знает, какую отметку он выберет через полгода или год. Как указывает аналитик CASE Украина Евгений Дубогрыз, Нацбанк фактически предлагает украинцам сыграть в "игру в прогноз".

Как бы там ни было, инфляция в этом году составит 30% годовых (об этом говорится в макропрогнозе НБУ), в следующем — более 20%. Так что речь идет не о заработке, а о сохранении (хотя бы частично) сбережений.

Зачем это НБУ?

"Такой инструмент пополнит линейку альтернативных инструментов покупки наличной иностранной валюты, а следовательно, будет способствовать снижению спроса на нее. Это позволит уменьшить давление на курс на наличном валютном рынке, определяемом соотношением спроса и предложения", — объясняет регулятор причину нововведения.

И благодаря стабилизации курса НБУ рассчитывает снизить давление на международные резервы, ведь ежемесячно ему приходится продавать большие объемы валюты, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Так, в сентябре НБУ "сжег" из резервов $2,75 млрд.

То есть расчет в том, чтобы люди за свои гривни покупали доллар в банках и оставляли эти деньги на депозите, а не шли в обменники, "выгребая" реальный бумажный доллар. Чем меньше людей уйдут в обменники, тем меньше давление на курс гривни.

"Мы надеемся, что этот инструмент будет широко использоваться нашими гражданами и спрос будет значителен", — заявили в Нацбанке.

Будет ли спрос?

В теории этот способ позволит снизить давление на наличный курс и дефицит бумажной валюты, а для людей это защита от курсового риска, говорит в комментарии LIGA.net финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив: "Будем откровенны – официальный курс гривни за полгода не укрепится. Он либо останется таким же, либо доллар будет стоить больше гривень".

В то же время он отмечает, что все выглядит "очень хорошо в Excel-расчетах", а на практике может быть непонимание со стороны клиентов.

"Звучит как win-win. Но клиенты банков могут быть иного мнения и чувствовать здесь несправедливость условий. Обязательная продажа валюты по истечении срока действия депозита морально давит", — говорит Демкив.

С таким мнением согласен исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. По его мнению, спрос на такой продукт будет невелик.

"Во время войны многие хотят покупать именно наличную валюту для защиты от рисков войны, а не просто сохранить сбережения от обесценивания", — отмечает он в комментарии LIGA.net.

То есть у людей будет выбор: либо реальный "живой" доллар в руках, который можно купить по рыночному курсу (например, 40-41 грн/$), либо некий виртуальный матрас, под который можно положить виртуальные доллары по более выгодному курсу 36,57 грн/$, но в итоге за них получишь все равно гривню.

И Глеб Вышлинский, и Михаил Демкив считают, что именно виртуальность этого доллара будет отпугивать людей.

"В новом продукте пропадает возможность снять в кассе валюту и продать ее в обменнике на несколько гривень дороже. Поэтому считаю, что многие люди предпочтут покупку наличного доллара по 40,5-41, чем по 36,6 грн/$, но с обязательной продажей валюты", — заключает Демкив.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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