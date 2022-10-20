UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ разрешил безлимитную продажу валюты под депозит. Но снять его можно только в гривне

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 15:36
НБУ разрешил безлимитную продажу валюты под депозит. Но снять его можно только в гривне - Фото
Фото: Pexels

Национальный банк разрешил банкам продавать валюту под депозиты без ограничений, если клиент согласен на возврат этих вкладов в гривне. Об этом он сообщил в четверг на своем сайте.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Граждане получат возможность покупать доллары США по официальному курсу Национального банка с последующим их размещением на срочный депозит в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения обратной операции", – рассказал НБУ.

Сумма и количество таких вкладов не будут ограничены.

Процентную ставку будут устанавливать банки.

Срок депозита – от шести месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения.

НБУ считает, что такой депозит станет дополнительной альтернативой вложению денег в наличную иностранную валюту.

Банки смогут покупать доллары под депозиты у Национального банка и не смогут использовать его на другие цели, кроме обязательной обратной продажи после окончания вклада.

Для компенсации банкам расходов от проведения таких операций Национальный банк будет начислять проценты на валютные остатки на отдельном счету НБУ с выплатой их в гривне.

Национальный банк ожидает, что такой инструмент также позволит связать часть структурного профицита ликвидности в банковской системе и не окажет негативного влияния на международные резервы.

Читайте также: Знакомьтесь, покупка безналичной дешевой валюты под депозит. LIGA.net посчитала доходность

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
депозит НБУ обмен валют банки доллары
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 