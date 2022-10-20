НБУ разрешил безлимитную продажу валюты под депозит. Но снять его можно только в гривне

Национальный банк разрешил банкам продавать валюту под депозиты без ограничений, если клиент согласен на возврат этих вкладов в гривне. Об этом он сообщил в четверг на своем сайте.

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"Граждане получат возможность покупать доллары США по официальному курсу Национального банка с последующим их размещением на срочный депозит в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения обратной операции", – рассказал НБУ.

Сумма и количество таких вкладов не будут ограничены.

Процентную ставку будут устанавливать банки.

Срок депозита – от шести месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения.

НБУ считает, что такой депозит станет дополнительной альтернативой вложению денег в наличную иностранную валюту.

Банки смогут покупать доллары под депозиты у Национального банка и не смогут использовать его на другие цели, кроме обязательной обратной продажи после окончания вклада.

Для компенсации банкам расходов от проведения таких операций Национальный банк будет начислять проценты на валютные остатки на отдельном счету НБУ с выплатой их в гривне.

Национальный банк ожидает, что такой инструмент также позволит связать часть структурного профицита ликвидности в банковской системе и не окажет негативного влияния на международные резервы.

В настоящее время продажа валюты под депозит ограничивается суммой 100 000 грн в месяц для одного человека.

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Андрій Водяний

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