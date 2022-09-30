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Нацбанк увеличил лимит на покупку валюты для размещения на депозитах

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 13:46
Нацбанк увеличил лимит на покупку валюты для размещения на депозитах - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк увеличил с 50 000 грн до 100 000 грн (в эквиваленте) ежемесячный лимит на покупку гражданами безналичной иностранной валюты с последующим размещением на безотзывный депозит от трех месяцев, сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ убеждены, что изменения позволят дополнительно переориентировать спрос населения из наличной иностранной валюты на безналичную.

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"Ведь операции по продаже безналичной валюты банками осуществляются по курсу, ближе к официальному, чем по продаже наличной, более удобны и безопасны", – объяснили свое решение в НБУ.

Большинство положений документа вступают в силу с 1 октября 2022 года.

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Наталія Софієнко
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