Нацбанк увеличил лимит на покупку валюты для размещения на депозитах

Национальный банк увеличил с 50 000 грн до 100 000 грн (в эквиваленте) ежемесячный лимит на покупку гражданами безналичной иностранной валюты с последующим размещением на безотзывный депозит от трех месяцев, сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ убеждены, что изменения позволят дополнительно переориентировать спрос населения из наличной иностранной валюты на безналичную.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Ведь операции по продаже безналичной валюты банками осуществляются по курсу, ближе к официальному, чем по продаже наличной, более удобны и безопасны", – объяснили свое решение в НБУ.

Большинство положений документа вступают в силу с 1 октября 2022 года.

Читайте также: Инвесторы, приготовьтесь. НБУ планирует повышать ставки и продавать облигации под 25%

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.