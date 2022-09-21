В скором времени украинцы увидят на рынке гособлигации под 25% и, возможно, более высокие ставки по депозитам — такой анонс дал Национальный банк Украины. НБУ планирует конкурировать с Министерством финансов, предлагающим инвесторам максимум 16%.
Регулятор хочет снизить рост инфляции, чтобы население и бизнес меньше тратили и больше экономили. Однако перед НБУ стоит вопрос: инвесторы боятся вкладывать даже на один – два года. Как продать им 30-летние бумаги?
О каком решении НБУ идет речь, сколько можно будет заработать и как регулятор реализует этот анонс в материале LIGA.net.
В июне Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25% для замедления инфляции. На следующих заседаниях — в июле и сентябре — оставлял неизменной.
В то же время регулятор говорил о возможности применения дополнительных мер по ускорению трансмиссии. Чтобы его 25% быстрее переходили в реальные ставки на рынке – доходности по облигациям, депозиты.
В настоящее время регулятор официально перешел к действиям. 19 сентября были опубликованы итоги дискуссии комитета по монетарной политике. В них среди объяснений своих решений, правление анонсировало три пути для стимулирования трансмиссии:
Первое — продажу ОВГЗ из портфеля НБУ поддержали все присутствующие девять членов комитета: несколько из них высказались за скорейший старт, за мощный сигнал рынку.
"Речь идет о бумагах, которые есть в портфеле НБУ, их доходность отвечает сегодняшним условиям. Параметры мы обсуждаем", — рассказала LIGA.net Екатерина Рожкова, первая замглавы Нацбанка.
Регулятор хочет "высушить" гривневую ликвидность, которая находится на рынке. Чтобы лишние деньги в экономике пошли не на потребление, а на сбережения. Это должно сдерживать рост цен — разогнавшуюся инфляцию почти до 24%.
Евгений Дубогрыз, финансовый аналитик CASE Украина, вспоминает, что регулятор в последний раз выходил на вторичный рынок ОВГЗ "где-то в нулевых, потом оно законом было запрещено, до войны".
Финансовый аналитик Василий Невмержицкий рассказал, что Нацбанк хочет продавать облигации клиентам банков: населению и бизнесу. "Банк будет формировать заявки от людей и юридических лиц и будет подавать совокупную заявку в НБУ", – рассказал он LIGA.net.
Чтобы повысить привлекательность гривневых активов, регулятором были анонсированы высокие доходности – в диапазоне 20-25%.
Это одна из самых высоких безрисковых доходностей среди гривневых финансовых инструментов, учитывая отсутствие налогов на доход от ОВГЗ. К примеру, депозит с 20% доходностью в настоящее время после налогов дает реальных 16%. Такой же максимальный процент инвесторам предлагает Минфин.
Откуда регулятор взял облигации под чистые 25%?
Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив рассказал LIGA.net, что Нацбанк может продавать два вида облигаций: первые – которые тот покупал у Минфина в марте (доходности под 13%), вторые – доходность которых Минфин позже специально для НБУ привязал к учетной ставке (доходность около 25%).
В первом случае регулятору придется делать для покупателя большую скидку на цену облигации, чтобы довести их реальную доходность до 25%. Речь идет о продаже себе в убыток. По словам Демкива, НБУ могут потом "спросить" правоохранители, поэтому этот вариант маловероятен.
Во втором случае — облигации слишком "длинные". Полное погашение по ним с привязанной к учетной доходностью будет происходить в 2033–2052 годах. Сейчас инвесторы боятся даже среднесрочных инвестиций — на год-два, не говоря об 11–30 годах. "Особенно если речь идет, как говорят в НБУ, о населении и бизнесе", – подчеркнул Дубогрыз.
НБУ придется как-то заставить инвесторов согласиться "зафиксировать" доходность на столь долгий срок. Впрочем, у регулятора есть возможность продать клиентам банков эти длинные облигации, но не навсегда.
"Чтобы заинтересовать инвестора, Нацбанк, насколько мне известно, планирует подписывать опцион. Так НБУ сможет разрешить инвесторам купить эти "длинные" бумаги, а затем вернуть их обратно", – объясняет Невмержицкий.
То есть НБУ сможет продавать даже 30-летние облигации, подписав контракт, по которому покупатель этих облигаций будет иметь возможность (например, через один-два года) продать их обратно в НБУ. И, по условиям опциона, НБУ не будет иметь права отказаться от выкупа.
Демкив считает такой инструмент рабочим, однако точное его оформление еще впереди у Нацбанка. Впереди возможны соглашения об обратном выкупе с банками. Вероятно, не только крупными, но даже с маленькими банками.
Возможность выкупа у НБУ тоже будет. Как отметила Рожкова, регулятор планирует не только продажу, но и покупку бондов тоже. То есть как продавать, так и покупать облигации на вторичном рынке.
Когда это будет — открытый вопрос. Несколько членов комиссии в НБУ высказались за скорейший старт. Впрочем, сроки зависят от пути, по которому пойдет регулятор для продажи.
Таким образом банки и инвесторы смогут увидеть близкие к учетной ставке доходности по ОВГЗ — чистые почти 25% годовых. Такие цифры создают конкуренцию для выпусков облигаций на аукционах Минфина (там доходность не превышает 16%).
Как говорилось выше, в своем арсенале НБУ имеет еще два механизма, чтобы повлиять на рынок.
Повышение нормы до обязательных резервов банков — такое сейчас практикуют другие центральные банки стран с развивающимися рынками. К примеру, центробанки Польши, Венгрии, Молдовы и Индонезии.
Это просто и действенно "сушит" банковскую ликвидность, которая будет перетекать в резерв. Как следствие, это заставит банки собирать деньги на депозитах, заинтересовать клиентов повышением ставки.
В то же время это может привести и к обратному эффекту — банки могут снижать ставки, чтобы компенсировать потери в резервах. Поэтому в НБУ не спешат с этим и будут идти на такой второй шаг, только когда выполнят первый.
В конце концов, центробанк может продавать банкам новые — долгосрочные депозитные сертификаты.
Сейчас им эмитируются депсертификаты только овернайт (на одну ночь). Увеличивая срок сертификатов, Нацбанку придется поднимать доходность — банкам будет интереснее класть деньги в НБУ на дольше, одалживая у своих клиентов через более высокие ставки по депозитам.
Но остается возможность, что банки просто откажутся от депсертификатов овернайт и перейдут на долгосрочные. Поэтому эту идею в Нацбанке считают "лишним элементом".
Комментарии