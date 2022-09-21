В скором времени украинцы увидят на рынке гособлигации под 25% и, возможно, более высокие ставки по депозитам — такой анонс дал Национальный банк Украины. НБУ планирует конкурировать с Министерством финансов, предлагающим инвесторам максимум 16%.

Регулятор хочет снизить рост инфляции, чтобы население и бизнес меньше тратили и больше экономили. Однако перед НБУ стоит вопрос: инвесторы боятся вкладывать даже на один – два года. Как продать им 30-летние бумаги?

О каком решении НБУ идет речь, сколько можно будет заработать и как регулятор реализует этот анонс в материале LIGA.net.

Девять за, один отсутствует

В июне Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25% для замедления инфляции. На следующих заседаниях — в июле и сентябре — оставлял неизменной.

В то же время регулятор говорил о возможности применения дополнительных мер по ускорению трансмиссии. Чтобы его 25% быстрее переходили в реальные ставки на рынке – доходности по облигациям, депозиты.

В настоящее время регулятор официально перешел к действиям. 19 сентября были опубликованы итоги дискуссии комитета по монетарной политике. В них среди объяснений своих решений, правление анонсировало три пути для стимулирования трансмиссии:

продажа гособлигаций из запасов НБУ;

вынудить банки больше откладывать в резервы;

продажа банкам долгосрочных депозитных сертификатов.

Первое — продажу ОВГЗ из портфеля НБУ поддержали все присутствующие девять членов комитета: несколько из них высказались за скорейший старт, за мощный сигнал рынку.

"Речь идет о бумагах, которые есть в портфеле НБУ, их доходность отвечает сегодняшним условиям. Параметры мы обсуждаем", — рассказала LIGA.net Екатерина Рожкова, первая замглавы Нацбанка.

Регулятор хочет "высушить" гривневую ликвидность, которая находится на рынке. Чтобы лишние деньги в экономике пошли не на потребление, а на сбережения. Это должно сдерживать рост цен — разогнавшуюся инфляцию почти до 24%.

Евгений Дубогрыз, финансовый аналитик CASE Украина, вспоминает, что регулятор в последний раз выходил на вторичный рынок ОВГЗ "где-то в нулевых, потом оно законом было запрещено, до войны".

Чистые доходности до 25%

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий рассказал, что Нацбанк хочет продавать облигации клиентам банков: населению и бизнесу. "Банк будет формировать заявки от людей и юридических лиц и будет подавать совокупную заявку в НБУ", – рассказал он LIGA.net.

Чтобы повысить привлекательность гривневых активов, регулятором были анонсированы высокие доходности – в диапазоне 20-25%.

Это одна из самых высоких безрисковых доходностей среди гривневых финансовых инструментов, учитывая отсутствие налогов на доход от ОВГЗ. К примеру, депозит с 20% доходностью в настоящее время после налогов дает реальных 16%. Такой же максимальный процент инвесторам предлагает Минфин.

Откуда регулятор взял облигации под чистые 25%?

Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив рассказал LIGA.net, что Нацбанк может продавать два вида облигаций: первые – которые тот покупал у Минфина в марте (доходности под 13%), вторые – доходность которых Минфин позже специально для НБУ привязал к учетной ставке (доходность около 25%).

В первом случае регулятору придется делать для покупателя большую скидку на цену облигации, чтобы довести их реальную доходность до 25%. Речь идет о продаже себе в убыток. По словам Демкива, НБУ могут потом "спросить" правоохранители, поэтому этот вариант маловероятен.

Во втором случае — облигации слишком "длинные". Полное погашение по ним с привязанной к учетной доходностью будет происходить в 2033–2052 годах. Сейчас инвесторы боятся даже среднесрочных инвестиций — на год-два, не говоря об 11–30 годах. "Особенно если речь идет, как говорят в НБУ, о населении и бизнесе", – подчеркнул Дубогрыз.

НБУ придется как-то заставить инвесторов согласиться "зафиксировать" доходность на столь долгий срок. Впрочем, у регулятора есть возможность продать клиентам банков эти длинные облигации, но не навсегда.

Облигации с правом возврата

"Чтобы заинтересовать инвестора, Нацбанк, насколько мне известно, планирует подписывать опцион. Так НБУ сможет разрешить инвесторам купить эти "длинные" бумаги, а затем вернуть их обратно", – объясняет Невмержицкий.

Опцион — контракт, дающий право (не обязанность) купить или продать ценные бумаги или товар по определенной цене в определенное ранее время.

То есть НБУ сможет продавать даже 30-летние облигации, подписав контракт, по которому покупатель этих облигаций будет иметь возможность (например, через один-два года) продать их обратно в НБУ. И, по условиям опциона, НБУ не будет иметь права отказаться от выкупа.

Демкив считает такой инструмент рабочим, однако точное его оформление еще впереди у Нацбанка. Впереди возможны соглашения об обратном выкупе с банками. Вероятно, не только крупными, но даже с маленькими банками.

Возможность выкупа у НБУ тоже будет. Как отметила Рожкова, регулятор планирует не только продажу, но и покупку бондов тоже. То есть как продавать, так и покупать облигации на вторичном рынке.

Когда это будет — открытый вопрос. Несколько членов комиссии в НБУ высказались за скорейший старт. Впрочем, сроки зависят от пути, по которому пойдет регулятор для продажи.

Таким образом банки и инвесторы смогут увидеть близкие к учетной ставке доходности по ОВГЗ — чистые почти 25% годовых. Такие цифры создают конкуренцию для выпусков облигаций на аукционах Минфина (там доходность не превышает 16%).



Депозиты вверх (или вниз)

Как говорилось выше, в своем арсенале НБУ имеет еще два механизма, чтобы повлиять на рынок.

Повышение нормы до обязательных резервов банков — такое сейчас практикуют другие центральные банки стран с развивающимися рынками. К примеру, центробанки Польши, Венгрии, Молдовы и Индонезии.

Это просто и действенно "сушит" банковскую ликвидность, которая будет перетекать в резерв. Как следствие, это заставит банки собирать деньги на депозитах, заинтересовать клиентов повышением ставки.

В то же время это может привести и к обратному эффекту — банки могут снижать ставки, чтобы компенсировать потери в резервах. Поэтому в НБУ не спешат с этим и будут идти на такой второй шаг, только когда выполнят первый.

В конце концов, центробанк может продавать банкам новые — долгосрочные депозитные сертификаты.

Сейчас им эмитируются депсертификаты только овернайт (на одну ночь). Увеличивая срок сертификатов, Нацбанку придется поднимать доходность — банкам будет интереснее класть деньги в НБУ на дольше, одалживая у своих клиентов через более высокие ставки по депозитам.

Но остается возможность, что банки просто откажутся от депсертификатов овернайт и перейдут на долгосрочные. Поэтому эту идею в Нацбанке считают "лишним элементом".

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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