Украина сделала последний шаг к возврату денег клиентам Фридом Финанс
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила порядок возвращение заблокированных активов, принадлежащих клиентам ООО "Фридом Финанс Украина". Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
"Это последний нормативный шаг. После официального юстирования – ориентировочно через 10 дней – запускается механизм возврата активов клиентам", – завил глава комиссии Руслан Магомедов.
Уже в начале следующей недели НКЦБФР обнародует официальную инструкцию для инвесторов Фридом Финанс – "пошагово, что делать и куда обращаться, и финализируем перечень клиентов, которые подпадают под выплаты".
Утвержденный порядок определяет:
→ кто будет возвращать активы клиентам;
→ процедуру подтверждения права на возврат активов, если данные клиента изменились или право на активы перешло к другому лицу;
→ категории лиц, которые не включены в перечень получателей, и причины их исключения.
Проект акта был одобрен 3 июня этого года, после чего доработан с учетом предложений Нацдепозитария, Расчетного центра и Нацбанка.
25 июля НБУ согласовал проект без замечаний, в тот же день он был утвержден решением комиссии.
- У Фридом Финанс Украина было более 12 700 клиентов с активами на общую сумму 3,5 млрд грн. Клиенты инвестировали средства в бумаги 280 различных эмитентов. В октябре 2022 года попала под санкции Совета нацбезопасности и обороны, после чего ее лицензии были остановлены.
- В июне 2024 года НКЦБФР назначила временное руководство в ООО "Фридом Финанс Украина", а в октябре – позволила депонентам компании реструктуризацию госдолга.
- В начале июля 2025 года НКЦБФР согласовала список заблокированных активов клиентов Фридом Финанс для последующего возврата.
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