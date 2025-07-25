Украина сделала последний шаг к возврату денег клиентам Фридом Финанс

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила порядок возвращение заблокированных активов, принадлежащих клиентам ООО "Фридом Финанс Украина". Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

"Это последний нормативный шаг. После официального юстирования – ориентировочно через 10 дней – запускается механизм возврата активов клиентам", – завил глава комиссии Руслан Магомедов.

Уже в начале следующей недели НКЦБФР обнародует официальную инструкцию для инвесторов Фридом Финанс – "пошагово, что делать и куда обращаться, и финализируем перечень клиентов, которые подпадают под выплаты".

Утвержденный порядок определяет:

→ кто будет возвращать активы клиентам;

→ процедуру подтверждения права на возврат активов, если данные клиента изменились или право на активы перешло к другому лицу;

→ категории лиц, которые не включены в перечень получателей, и причины их исключения.

Проект акта был одобрен 3 июня этого года, после чего доработан с учетом предложений Нацдепозитария, Расчетного центра и Нацбанка.

25 июля НБУ согласовал проект без замечаний, в тот же день он был утвержден решением комиссии.