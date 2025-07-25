Україна зробила останній крок до повернення грошей клієнтам Фрідом Фінанс
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила порядок повернення заблокованих активів, які належать клієнтам ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
"Це останній нормативний крок. Після офіційного юстування – орієнтовно за 10 днів – запускається механізм повернення активів клієнтам", – завив голова комісії Руслан Магомедов.
Уже на початку наступного тижня НКЦПФР оприлюднить офіційну інструкцію для інвесторів Фрідом Фінанс – "покроково, що робити й куди звертатися, та фіналізуємо перелік клієнтів, які підпадають під виплати".
Затверджений порядок визначає:
→ хто буде повертати активи клієнтам;
→ процедуру підтвердження права на повернення активів, якщо дані клієнта змінилися або право на активи перейшло до іншої особи;
→ категорії осіб, які не включені до переліку отримувачів, та причини їх виключення.
Проєкт акта був схвалений 3 червня цього року, після чого доопрацьований з урахуванням пропозицій Нацдепозитарію, Розрахункового центру та Нацбанку.
25 липня НБУ погодив проєкт без зауважень, в той же день він був затверджений рішенням комісії.
- У Фрідом Фінанс Україна було понад 12 700 клієнтів з активами на загальну суму 3,5 млрд грн. Клієнти інвестували кошти в папери 280 різних емітентів. У жовтні 2022 року потрапила під санкції Ради нацбезпеки і оборони, після чого її ліцензії були зупинені.
- У червні 2024 року НКЦПФР призначила тимчасове керівництво у ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", а в жовтні – дозволила депонентам компанії реструктуризацію держборгу.
- На початку липня 2025 року НКЦПФР погодила список заблокованих активів клієнтів Фрідом Фінанс для подальшого повернення.
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