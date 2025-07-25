Україна зробила останній крок до повернення грошей клієнтам Фрідом Фінанс

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила порядок повернення заблокованих активів, які належать клієнтам ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

"Це останній нормативний крок. Після офіційного юстування – орієнтовно за 10 днів – запускається механізм повернення активів клієнтам", – завив голова комісії Руслан Магомедов.

Уже на початку наступного тижня НКЦПФР оприлюднить офіційну інструкцію для інвесторів Фрідом Фінанс – "покроково, що робити й куди звертатися, та фіналізуємо перелік клієнтів, які підпадають під виплати".

Затверджений порядок визначає:

→ хто буде повертати активи клієнтам;

→ процедуру підтвердження права на повернення активів, якщо дані клієнта змінилися або право на активи перейшло до іншої особи;

→ категорії осіб, які не включені до переліку отримувачів, та причини їх виключення.

Проєкт акта був схвалений 3 червня цього року, після чого доопрацьований з урахуванням пропозицій Нацдепозитарію, Розрахункового центру та Нацбанку.

25 липня НБУ погодив проєкт без зауважень, в той же день він був затверджений рішенням комісії.