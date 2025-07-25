Центробанк России может резко снизить процентную ставку из-за риска рецессии – Bloomberg

Ключевую процентную ставку в России могут снизить на два процентных пункта – до 18%

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Центральный банк России может существенно снизить ключевую процентную ставку в пятницу, 25 июля, на фоне замедления инфляции и роста давления со стороны бизнеса и чиновников, которые стремятся избежать экономической рецессии. Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что это будет второе снижение ставки подряд. Большинство опрошенных агентством экономистов прогнозируют уменьшение сразу на два процентных пункта – до 18%. Один из аналитиков предполагает еще большее снижение.

В июне Центробанк РФ уже снизил ставку с рекордных 21% до 20%, впервые с 2022 года. Однако тогда регулятор предостерегал, что процесс снижения может быть приостановлен, если инфляция снова начнет расти.

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В прошлом месяце годовая инфляция в России снизилась до 9,4%, а темпы роста цен почти приблизились к целевому уровню в 4%. Это дает основания для дальнейшего смягчения монетарной политики.

По словам заместителя председателя Центробанка России Алексея Заботкина, есть условия для более решительных шагов. Аналогичное мнение высказал советник банка Кирилл Тремасов.

В то же время в июне министр экономики РФ Максим Решетников заявил, что страна находится на грани рецессии. Потребительский спрос падает, продажи жилья резко уменьшились, автомобильная промышленность сокращает объемы производства, а предприятия – инвестиции.

Бизнес-климат в России в июле вернулся к уровню 2022 года – периода жестких санкций после начала полномасштабной войны в Украине.

Центральный банк страны также признает, что кроме нескольких секторов, которые зависят от госрасходов, большинство экономики находится в неустойчивом состоянии.