Ведущие банки России начали подготовку к долговому кризису – разведка Украины

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Ведущие российские банки, в частности Сбербанк и ВТБ, начали подготовку к волне неплатежей в конце 2025 – в начале 2026 годов. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

По данным разведки, в РФ стремительно растет объем неуплаченных кредитов из-за высокой учетной ставки и ухудшения финансового состояния заемщиков.

Просроченная задолженность по потребительским займам в России уже превысила 1,5 трлн рублей ($19 млрд), что является самым высоким уровнем за последние шесть лет.

В российском банке ВТБ предупредили, что доля проблемных кредитов может вырасти с нынешних 5% до 7% в 2026 году. Глава Сбербанка Герман Греф также признал, что 2026 год будет "нелегким" из-за увеличивающегося давления реструктуризаций.

По информации разведки, несмотря на официальные заявления Кремля о стабильности, в банковском секторе РФ растет напряжение.

В частности, инвесторы выводят деньги из краткосрочных активов, а объем инвестиций в фонды облигаций впервые превысил денежные фонды – с начала года туда поступило более $2,5 млрд.

Еще одним сигналом стал рост финансового мошенничества. В ВТБ фиксируют всплеск схем, направленных на заемщиков, которые больше не могут обслуживать свои долги.

Банки пытаются реагировать на ситуацию, в частности, активизировать внутренние консультации и наращивать объемы реструктуризаций. Если проблемы будут усугубляться, Центробанк РФ может ввести новые механизмы поддержки, но по непрозрачным критериям.