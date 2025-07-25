Центробанк Росії різко знизив відсоткову ставку через ризик рецесії

Ключову відсоткову ставку в Росії знизили на два відсоткові пункти – до 18%

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Центральний банк Росії у пʼятницю, 25 липня, вирішив різко знизити ключову ставку на два відсоткові пункти до 18%. Про це пише The Moscow Times.

Таке рішення ухвалили на тлі сповільнення інфляції та зростання тиску з боку бізнесу і чиновників, які прагнуть уникнути економічної рецесії, пише Bloomberg.

У Центробанку РФ прогнозують подальше зниження ставки, залежно від економічних показників: "Розглядалися варіанти зниження ставки 100, 150 і 200 (базисних пунктів), але предметно обговорювали варіанти 100 і 200".

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За словами глави російського Центробанку Ельвіри Набіулліної, у разі стабілізації інфляції і відсутності нових цінових шоків ЦБ готовий поступово знижувати ставку, але поки там припускають "можливість різних кроків".

У червні Центробанк РФ уже знизив ставку з рекордних 21% до 20%, вперше з 2022 року. Проте тоді регулятор застерігав, що процес зниження може бути призупинений, якщо інфляція знову почне зростати.

Минулого місяця річна інфляція в Росії знизилася до 9,4%, а темпи зростання цін майже наблизились до цільового рівня у 4%, що дало підстави для подальшого пом’якшення монетарної політики.

Водночас у червні міністр економіки РФ Максим Решетніков заявив, що країна є на межі рецесії. Споживчий попит падає, продажі житла різко зменшились, автомобільна промисловість скорочує обсяги виробництва, а підприємства – інвестиції.

Бізнес-клімат в Росії у липні повернувся до рівня 2022 року – періоду жорстких санкцій після початку повномасштабної війни в Україні.

Раніше Bloomberg повідомляв, що принаймні трьом системним банкам у Росії може знадобитися докапіталізація від держави протягом наступного року у разі зростання проблемної заборгованості.

Українська розвідка також заявила, що провідні банки Росії розпочали підготовку до боргової кризи.

Водночас Набіулліна запевняє, що російські банки не потребують докапіталізації, бо за перше півріччя 2025 року їхній сукупний прибуток склав 1,7 трлн рублів, чого вистачає для підтримування достатності капіталу та його нарощування.