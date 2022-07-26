Покупка безналичной валюты под депозит — новая возможность инвестиции, которую Нацбанк разрешил на прошлой неделе. Большинство валютных депозитов не может похвастаться высокими доходностями. Однако новый инструмент претендует оказаться выгоднее других.

Обмен безналичной валюты по окончании депозита на наличную, и впоследствии — продажа по рыночному курсу может за несколько месяцев принести до 40% годовых. Или наоборот — убыток.

LIGA.net посчитала, какую гривневую доходность принесет безналичный валютный депозит, и сравнила его с другими популярными инструментами.

Подарок от Нацбанка

21 июля для граждан впервые за долгое время стала доступна покупка безналичной валюты. Такую новинку для военного времени предложил Национальный банк Украины.

Инвестиция создает альтернативу популярной идее переждать кризис в наличной валюте. То есть снизит спрос на наличную валюту, разделив его с безналичной. Такова идея.

В то же время, центробанк создал ограничения. Чтобы потребители сразу не превращали безналичную валюту в наличные, были определены условия:

лимит покупки безналичной валюты в месяц — эквивалент 50 000 грн;

обязательное будущее размещение на депозите;

срок депозита должен быть как минимум трехмесячным;

депозит создается без права досрочного расторжения.

Такие входные данные позволяют ответить на вопрос, может ли этот инструмент быть выгодным. Точнее, будет ли он выгоднее других популярных ныне инвестиций.

Сколько даст новый валютный депозит

Месячный лимит на покупку — 50 000 грн. Учитывая правила НБУ и банков, фактически в месяц можно будет купить чуть менее $1 354.

Безналичная валюта покупается и продается в привязке к официальному фиксированному курсу (36,57 грн/$). Максимальная наценка — 1%, то есть максимальная цена покупки безналичного доллара в банке составляет 36,93 грн/$.

Эту сумму обязательно размещать на депозите. Доходности валютных депозитов существенно колеблются — от около 0 до 3% годовых.

Средняя доходность всех новых валютных депозитов, по данным НБУ, в июне была 0,7%. Пока тройка крупнейших банков предлагают доходности близкие к нулю: государственные Ощадбанк и ПриватБанк — всего 0,1–0,2%, а у Райффайзена нет коротких валютных депозитов. Но номинальные доходности в некоторых банках достигают 3%.

Средняя доходность от самых выгодных — 2% годовых. Учитывая налоги — на доход и военный сбор, реальный доход составит 1,61%.

За три месяца к основной сумме прибавится $5 дохода, финальный результат — $1359.

Доход не впечатляет, однако по истечении срока депозита у потребителя появляется возможность снять уже наличную валюту. Заплатив комиссию в кассе банка около 1%, на выходе можно будет получить $1 346 наличными.

Если через три месяца попасть на текущий наличный курс покупки доллара (достигает 39 грн, возьмем за стандарт), то в результате можно получить 52 479 грн. Это плюс 19,8% реальных годовых в гривне от 50 000 грн.

Какие альтернативы

Почти 20% годовой реальной доходности — неплохой показатель. Даже если взять июньские средние (0,7%) или минимальные доходности по валютным депозитам (0,1%), финальная доходность в гривне составит 18–19% из-за разницы безналичного и наличного курсов.

Такой прибылью не может похвастаться большинство нынешних доступных для потребителей инструментов для сбережения.

Средняя доходность новых коротких гривневых депозитов в июне была 7,4% номинальных годовых (после налогов — 6%). Хотя наиболее выгодное предложение достигало 20% (16,1%), большинство малых банков предлагали 14–18% (11,3–14,5%), а крупные банки – 6–10% (4,8–8,1%).

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В то же время, короткие трехмесячные государственные облигации дают реальные 9,5%. Если не останавливаться на коротких ОВГЗ, можно обратить внимание на выпуск от 19 июля: тогда Министерство финансов повысило доходность годовых ОВГЗ до 14%.

Однако следует отметить, что 18–20% реальной доходности от вложения в новый валютный депозит и вывод наличной валюты можно получить при курсе 39 грн/$. В случае, если наличный доллар упадет — падает доходность, но если наличный курс будет расти — доходность будет идти рядом.

Так, например, если наличный доллар через три месяца упадет до 37 грн, тогда гривневая доходность будет даже отрицательной. Но если, например, доллар вырастет до 41, финальная доходность уже будет более 40% (больше чем ожидаемая инфляция в Украине).

С другой стороны, сразу фиксировать доход продажей наличной валюты необязательно. Конечная стоимость доллара тогда составит 37,16–37,30 грн/$, поэтому такой инструмент может стать путём, чтобы дешево приобрести валюту с поставкой через три месяца.

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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