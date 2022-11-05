НБУ смягчил валютные ограничения и отменил бланковое рефинансирование для банков

Национальный банк решил смягчить некоторые валютные ограничения и отменить бланковое (т.е. без обеспечения) рефинансирование для банков. Об этом регулятор сообщил в субботу.

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Основные изменения такие:

→ тепловизоры и ряд других приборов вошли в перечень товаров, за которые волонтеры могут платить гривневыми картами за границей;

→ банки получили возможность предоставлять тендерные гарантии украинским экспортерам для поставок товаров за границу;

→ благотворительные фонды смогут покупать валюту для оплаты импортных контрактов, даже если у них есть остатки на валютных счетах.

Отказ от бланкового рефинансирования банков Нацбанк объясняет рекордным уровнем ликвидности в банковской системе, невзирая на полномасштабную войну.

"Учитывая это, а также досрочное погашение кредитов рефинансирования и успешное прохождение банковским сектором испытания полномасштабной войной, бланковое рефинансирование, позволившее в начале войны удержать стабильность финансовой системы, на сегодняшний день утратило свою актуальность", – заявил НБУ.

В то же время банкам и дальше доступны классические кредиты рефинансирования под обеспечение.

Также НБУ разрешил банкам открывать счета военным по удостоверениям офицера, генерала и адмирала.

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, Национальный банк Украины объявил о введении жестких валютных ограничений. Они предусматривали лимит на снятие наличных денег, запрет на покупку иностранной валюты и заморозку курса гривны.

С тех пор Нацбанк постепенно смягчает и пересматривает эти ограничения.

Андрій Водяний

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