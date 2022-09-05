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Наличной валюты станет больше: НБУ обновил ограничения

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 11:54
Наличной валюты станет больше: НБУ обновил ограничения - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины обновляет и уточняет валютные ограничения, необходимые для обеспечения макроэкономической устойчивости Украины, информирует пресс-служба НБУ.

Изменения касаются увеличения предложения наличной валюты, урегулирования бизнесом внешней задолженности и защиты международных резервов и вступают в силу 6 сентября.

НБУ разрешил банкам продавать населению весь объем безналичной валюты, которую они приобрели с 13 апреля

Теперь в объем наличной валюты, который может продавать населению банк, будет включаться весь объем безналичной валюты, приобретенной им у граждан с 13 апреля, а не половина от него.

"Это решение будет способствовать стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка и не будет оказывать существенного влияния на международные резервы Украины", — считают в НБУ.

Реструктуризация внешней задолженности клиентов банков

Теперь банки должны рекомендовать клиентам с имеющейся задолженностью перед нерезидентами обратиться к кредиторам с предложением ее реструктурировать на условиях, не хуже реструктуризации внешней задолженности Правительства Украины.

Чтобы создать благоприятные условия для достижения договоренностей между украинскими заемщиками и внешними кредиторами, НБУ разрешил переводить иностранную валюту для уплаты процентных платежей по соответствующим кредитам при одновременном соблюдении нескольких условий.

"Ожидаем, что соответствующее решение позволит улучшить условия ведения бизнеса, что важно для восстановления экономики Украины, и будет иметь контролируемое влияние на международные резервы", — сообщили в НБУ.

Покупка валюты бизнесом для расчетов в иностранной валюте

Для осуществления расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а затем, при необходимости, покупать валюту у банков.

"Это позволит защитить ограниченные в условиях войны международные резервы Украины, которые важны для обеспечения оборонных потребностей, стабильной работы экономики и финансовой системы страны", — считают в Нацбанке.

Валютный надзор банков

Банки не имеют права прекратить валютный надзор за соблюдением украинским бизнесом предельных сроков расчетов по операции по экспорту или импорту товаров на основании документов о прекращении обязательств путем взаимозачета.

"Это будет способствовать увеличению прозрачности денежных потоков по экспортно-импортным операциям", — убеждены в НБУ.

Наталія Софієнко
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НБУ валютные ограничения
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