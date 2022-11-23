Банковская система сохранила стабильность после ракетных обстрелов России – НБУ
Банковская система сохраняет стабильность, несмотря на продолжение энергетического террора и массовые ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Информационные системы Национального банка продолжают работать. Система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает, банки Украины подключены к СЭП и могут осуществлять платежи клиентов.
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Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты работают в штатном режиме.
Обеспечивается доступ граждан к их средствам, в частности, через работающие банкоматы и кассы банковских отделений. Работали более 1500 банковских отделений и более 3800 банкоматов.
При необходимости Нацбанк готов оперативно подкреплять банки наличными.
Информацию о работающих отделениях банков, их банкоматах и других сервисах можно проверять на сайтах и в социальных сетях банков. Они будут оперативно обновляться, говорят в НБУ.
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