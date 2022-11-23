UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Банковская система сохранила стабильность после ракетных обстрелов России – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 18:49
Банковская система сохранила стабильность после ракетных обстрелов России – НБУ - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Банковская система сохраняет стабильность, несмотря на продолжение энергетического террора и массовые ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. 

Информационные системы Национального банка продолжают работать. Система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает, банки Украины подключены к СЭП и могут осуществлять платежи клиентов. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты работают в штатном режиме. 

Обеспечивается доступ граждан к их средствам, в частности, через работающие банкоматы и кассы банковских отделений. Работали более 1500 банковских отделений и более 3800 банкоматов. 

При необходимости Нацбанк готов оперативно подкреплять банки наличными.  

Информацию о работающих отделениях банков, их банкоматах и других сервисах можно проверять на сайтах и в социальных сетях банков. Они будут оперативно обновляться, говорят в НБУ. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк банкоматы ракетный обстрел банковская система Украины
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 