Банки за год закрыли каждое пятое отделение из-за войны

В прошлом году украинские банки сократили каждое пятое отделение. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ.

Наибольшее сокращение произошло в Харьковской и Донецкой областях, Киеве и Херсонской области.

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В IV квартале, несмотря на обстрелы объектов энергетики, постоянно работали более двух третей отделений банков. Финучреждения в дальнейшем возобновляли работу сети в освобожденных регионах.

Количество банкоматов также уменьшилось в 2022 году. Преимущественно в результате войны произошло сокращение платежной инфраструктуры (программно-технических комплексов самообслуживания и платежных терминалов) на 16% – с 33 600 до 28 300.

Сеть POS-терминалов за 2022 год сократилась с 439 000 до 368 000. Количество активных платежных карт за год осталось неизменным – 46,3 млн.

Банки выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд грн в 2022 году. По сравнению с 2021 годом, новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза – в денежном измерении.

Наталія Софієнко

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