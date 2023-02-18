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Банки за год закрыли каждое пятое отделение из-за войны

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 14:56
Банки за год закрыли каждое пятое отделение из-за войны - Фото
Фото: depositphotos.com

В прошлом году украинские банки сократили каждое пятое отделение. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ.

Наибольшее сокращение произошло в Харьковской и Донецкой областях, Киеве и Херсонской области.

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В IV квартале, несмотря на обстрелы объектов энергетики, постоянно работали более двух третей отделений банков. Финучреждения в дальнейшем возобновляли работу сети в освобожденных регионах.

Количество банкоматов также уменьшилось в 2022 году. Преимущественно в результате войны произошло сокращение платежной инфраструктуры (программно-технических комплексов самообслуживания и платежных терминалов) на 16% – с 33 600 до 28 300.

Сеть POS-терминалов за 2022 год сократилась с 439 000 до 368 000. Количество активных платежных карт за год осталось неизменным – 46,3 млн.

Наталія Софієнко
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