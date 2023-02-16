Падение рынка ипотеки: украинцы взяли всего 2000 кредитов на квартиры за год

Банки выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд грн в 2022 году. По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном выражении, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

️Подавляющая часть ипотечных кредитов в 2022 году – две трети по количеству договоров – были предоставлены в январе-феврале до начала полномасштабной военной агрессии РФ, уточняют в НБУ.

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Весной ипотечные кредиты не предоставлялись вообще. После полного затишья в марте-мае ипотечное кредитование начало медленное возобновление благодаря государственным программам поддержки кредитования "Доступная ипотека" и "єОселя".

Летом выдачи были единичными, осенью началось постепенное восстановление: в сентябре-ноябре 2022 года банки выдали 252 ипотечных кредита на общую сумму почти 280 млн грн, а в декабре – 405 кредитов на 501 млн грн. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабной войны

Абсолютное большинство (99%) всех новых ипотечных кредитов в июне — декабре 2022 года выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.

В лидерах по ипотечному кредитованию – Киев и Киевская область – 241 договор на общую сумму почти 345 млн грн (43% от общего объема).

Далее следуют Волынская область – 48 договоров на 60 млн грн (8%), Винницкая область – 37 договоров на 50 млн грн (6%) и Черниговская область – 54 договора на 47 млн грн (6%).

2 августа 2022 года Шмыгаль анонсировал программу ипотеки под 3%. Начало – с 1 октября.

По состоянию на конец ноября более 20 000 семей подали заявку на доступную ипотеку "єОселя".

30 декабря Кабмин влил в компанию, которая координирует программу ипотеки "єОселя", 30 млрд грн.

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