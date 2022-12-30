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Кабмин влил в компанию, которая координирует программу ипотеки "єОселя", 30 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 19:06
Кабмин влил в компанию, которая координирует программу ипотеки
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров осуществил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 30 млрд грн в обмен на акции допэмиссии государственной компании ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" (Укрфинжилье), сообщило агентство Интерфакс-Украина.

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На минувшей неделе Кабинет министров поручил Министерству финансов до конца года выпустить пятилетние ОВГЗ под 19,5% для докапитализации Укрфинжилла.

После этого Укрфинжилье сообщило о дополнительном выпуске акций на 30 млрд грн.

Кабмин влил в компанию, которая координирует программу ипотеки "єОселя", 30 млрд грн

В пятницу, 30 декабря, на сайте Национального банка появилась информация об увеличении объема ОВГЗ в собственности юрлиц на 30,79 млрд грн, что означает, что докапитализация состоялась.

  • ЧАО "Укрфинжилье" – координатор государственной программы доступного ипотечного кредитования "єОселя". 100% акций компании принадлежат государству.
  • Условия программы утверждены постановлением Кабинета министров Украины №856. В 2022 году принять участие в программе могли только кадровые военные, правоохранители, медики, учителя и ученые, а с 2023 года участником программы смогут стать все граждане, которые будут отвечать указанным постановлением условиям.
  • В 2023 году государство рассчитывает выдать 12 000–15 000 льготных ипотечных кредитов.

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Андрій Водяний
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кабмин ОВГЗ ипотека Укрфинжилье єОселя
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