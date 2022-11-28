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Более 20 000 семей подали заявку на доступную ипотеку "єОселя"

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 18:07
Более 20 000 семей подали заявку на доступную ипотеку
Фото: depositphotos.com

Банки получили более 20 000 заявок от потенциальных заемщиков в рамках государственной программы ипотечного кредитования "єОселя". Об этом сообщается на правительственном портале.  

Банки предварительно одобрили 6417 заявок. Далее заявителей ждет подтверждение данных, поиск квартиры и подготовка документов. 

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Уже выдано 83 кредита. Подавляющее большинство из них – для военнослужащих.  

В октябре Кабмин запустил программу доступной ипотеки "єОселя", инициированную президентом Владимиром Зеленским еще до войны, а после модернизированную и адаптированную к потребностям военного времени.  

Ее цель – помочь украинцам получить достойное жилье. 

Участниками программы могут стать военнослужащие по контракту, правоохранители и члены их семей, медики, педагоги, ученые. 

Для них предусмотрены максимально льготные условия займа – кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%. 

В программе принимают участие пять банков. Подать заявку можно через портал "Дия", а вскоре услуга заработает в приложении. 

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Роман Бриль
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