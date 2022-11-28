Более 20 000 семей подали заявку на доступную ипотеку "єОселя"

Банки получили более 20 000 заявок от потенциальных заемщиков в рамках государственной программы ипотечного кредитования "єОселя". Об этом сообщается на правительственном портале.

Банки предварительно одобрили 6417 заявок. Далее заявителей ждет подтверждение данных, поиск квартиры и подготовка документов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Уже выдано 83 кредита. Подавляющее большинство из них – для военнослужащих.

В октябре Кабмин запустил программу доступной ипотеки "єОселя", инициированную президентом Владимиром Зеленским еще до войны, а после модернизированную и адаптированную к потребностям военного времени.

Ее цель – помочь украинцам получить достойное жилье.

Участниками программы могут стать военнослужащие по контракту, правоохранители и члены их семей, медики, педагоги, ученые.

Для них предусмотрены максимально льготные условия займа – кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.

В программе принимают участие пять банков. Подать заявку можно через портал "Дия", а вскоре услуга заработает в приложении.

3 октября в приложении "Дия" в тестовом режиме заработала программа кредитования жилья "єОселя".

28 октября Минцифра начала бета-тестирование "єОселя" в Дие.

15 ноября ПриватБанк выдал первый льготный кредит на покупку жилья по госпрограмме "єОселя".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.