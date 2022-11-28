Более 20 000 семей подали заявку на доступную ипотеку "єОселя"
Банки получили более 20 000 заявок от потенциальных заемщиков в рамках государственной программы ипотечного кредитования "єОселя". Об этом сообщается на правительственном портале.
Банки предварительно одобрили 6417 заявок. Далее заявителей ждет подтверждение данных, поиск квартиры и подготовка документов.
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Уже выдано 83 кредита. Подавляющее большинство из них – для военнослужащих.
В октябре Кабмин запустил программу доступной ипотеки "єОселя", инициированную президентом Владимиром Зеленским еще до войны, а после модернизированную и адаптированную к потребностям военного времени.
Ее цель – помочь украинцам получить достойное жилье.
Участниками программы могут стать военнослужащие по контракту, правоохранители и члены их семей, медики, педагоги, ученые.
Для них предусмотрены максимально льготные условия займа – кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.
В программе принимают участие пять банков. Подать заявку можно через портал "Дия", а вскоре услуга заработает в приложении.
- 3 октября в приложении "Дия" в тестовом режиме заработала программа кредитования жилья "єОселя".
- 28 октября Минцифра начала бета-тестирование "єОселя" в Дие.
- 15 ноября ПриватБанк выдал первый льготный кредит на покупку жилья по госпрограмме "єОселя".
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