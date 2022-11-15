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ПриватБанк выдал первый льготный кредит на покупку жилья по госпрограмме єОселя

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 12:09
ПриватБанк выдал первый льготный кредит на покупку жилья по госпрограмме єОселя - Фото
Фото: depositphotos.com

ПриватБанк выдал первый льготный кредит под 3% по государственной программе доступного кредитования жилья єОселя. Об этом сообщает пресс-служба банка.  

Льготный кредит получила семья 24-летнего полицейского из Кременчуга. 

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єОселя – это возможность для граждан приобрести жилье с минимальным первоначальным взносом и кредитованием до 20 лет на выгодных условиях, напоминают в ПриватБанке. 

В этом году участниками программы могут стать социальные категории: военнослужащие ВСУ по контракту и правоохранители, медики, учителя и ученые. С 2023 года подать заявку в єОселя смогут все граждане, которые будут отвечать определенным критериям. Им будет доступен кредит под 7%. 

В настоящее время программа єОселя работает в тестовом режиме. Подать заявку на получение льготного кредита на жилье можно на портале Дия. В скором времени такая опция будет доступна и в мобильном приложении. 

ПриватБанк стал партнером єОселя в октябре этого года и одним из первых украинских банков приступил к выдаче кредитов. 

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Роман Бриль
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