ПриватБанк выдал первый льготный кредит на покупку жилья по госпрограмме єОселя

ПриватБанк выдал первый льготный кредит под 3% по государственной программе доступного кредитования жилья єОселя. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Льготный кредит получила семья 24-летнего полицейского из Кременчуга.

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єОселя – это возможность для граждан приобрести жилье с минимальным первоначальным взносом и кредитованием до 20 лет на выгодных условиях, напоминают в ПриватБанке.

В этом году участниками программы могут стать социальные категории: военнослужащие ВСУ по контракту и правоохранители, медики, учителя и ученые. С 2023 года подать заявку в єОселя смогут все граждане, которые будут отвечать определенным критериям. Им будет доступен кредит под 7%.

В настоящее время программа єОселя работает в тестовом режиме. Подать заявку на получение льготного кредита на жилье можно на портале Дия. В скором времени такая опция будет доступна и в мобильном приложении.

ПриватБанк стал партнером єОселя в октябре этого года и одним из первых украинских банков приступил к выдаче кредитов.

3 октября в приложении Дия в тестовом режиме заработала программа кредитования жилья єОселя.

28 октября Минцифра начала бета-тестирование єОселя в Дие.

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Роман Бриль

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