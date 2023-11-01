Банки не признают кредитные потери: доля NPL сократилась всего на 0,2 п.п. с начала года

Признание банками кредитных потерь в текущем году по сравнению с прошлым годом притормозило, заявляют в Национальном банке.

Доля неработающих кредитов (NPL) с начала года сократилась на 0,2 п.п. – до 37,9%.

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Объем неработающих кредитов в банковском секторе на 1 октября 2023 года составил 422,5 млрд грн, что на 9,6 млрд грн ниже показателя на 1 января.

В сентябре объем неработающих кредитов в банковском секторе сократился на 4 млрд грн, а доля – на 0.6 п.п. благодаря списанию неработающих розничных кредитов и лучшему качеству новых кредитов, преимущественно предоставляемых в рамках государственных программ.

По данным обнародованного в октябре опроса банков об условиях кредитования, спрос на корпоративные гривневые кредиты в третьем квартале вырос, как и спрос на кредиты населению. Большинство банков ожидают дальнейшего роста корпоративного и розничного кредитного портфеля в следующие 12 месяцев.

Объемы отчисления банками в резервы под кредиты с начала полномасштабной войны составили 107 млрд грн, или почти 13% кредитного портфеля, который банки имели в конце февраля 2022 года.

Нацбанк проводит оценку устойчивости банков и банковской системы, по предварительным результатам которой банки в целом адекватно оценивают кредитные риски, однако отдельным банкам, вероятно, придется отразить дополнительные потери от кредитного риска.

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках увеличивался.

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