Банки не визнають кредитних втрат: частка NPL скоротилася всього на 0,2 в.п. з початку року

Визнання банками кредитних втрат у поточному році, проти минулого року, пригальмувало, заявляють у Національному банку.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) з початку року скоротилася на 0,2 в.п. – до 37,9%.

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Обсяг непрацюючих кредитів у банківському секторі на 1 жовтня 2023 року становить 422,5 млрд грн, що на 9,6 млрд грн нижче за показник на 1 січня.

У вересні обсяг непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротився на 4 млрд грн, а частка – на 0.6 в.п. завдяки списанню непрацюючих роздрібних кредитів та кращій якості нових кредитів, що переважно надаються в рамках державних програм.

За даними оприлюдненого в жовтні опитування банків про умови кредитування, попит на корпоративні гривневі кредити у третьому кварталі зріс, як і попит на кредити населенню. Більшість банків очікують подальшого зростання корпоративного та роздрібного кредитного портфеля у наступні 12 місяців.

Обсяги відрахування банками до резервів під кредити з початку повномасштабної війни становили 107 млрд грн, або майже 13% кредитного портфеля, який банки мали наприкінці лютого 2022 року.

Нацбанк проводить оцінку стійкості банків та банківської системи, за попередніми результатами якої банки загалом адекватно оцінюють кредитні ризики, проте окремим банкам, ймовірно, доведеться відобразити додаткові втрати від кредитного ризику.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.

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