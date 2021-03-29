Гривня укрепилась. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 29 марта курс гривни по отношению к евро вырос на 8 копеек. А по отношению к доллару гривня набрала менее копейки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Автор заглавного изображения: Alimalisa

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.