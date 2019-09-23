Гривня продолжила укрепляться на межбанковском рынке

В понедельник, 23 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,39/24,43, к закрытию котировки составили 24,30/24,32.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,30, максимальные – 24,39. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,32, максимальные – 24,43.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,8680/26,9072, к закрытию котировки составили 26,7057/26,7252.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3812/0,3822, к закрытию котировки составили 0,3801/0,3805.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"