Гривня вновь подешевела. Курс валют НБУ
21.05.2021, 08:00
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 21 мая курс гривни по отношению к доллару упал на 5 копеек, а по отношению к евро – на 3.
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