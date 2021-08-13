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Ипотека. Банки увеличили объемы кредитования в 2,5 раза с начала года

13.08.2021, 16:05
Ипотека. Банки увеличили объемы кредитования в 2,5 раза с начала года - Фото
Фото: Depositphotos

За первое полугодие украинские банки выдали 4652 ипотечных кредита на общую сумму более 3,6 млрд грн. По сравнению с первым полугодием 2020 года объемы кредитования выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном выражении. Об этом свидетельствуют результаты опроса банков об объемах ипотечных кредитов.

Как сообщает пресс-служба Национального банка, в июне банки выдали 955 ипотечных кредитов на 774,6 млн грн. Всего за второй квартал банками выдано 2839 ипотечных кредитов почти на 2,3 млрд грн.

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В НБУ отметили, что кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости еще больше усилили свое преимущество: в июне их доля превысила 90% от всех предоставленных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так и по денежному объему.

Рынок ипотечного кредитования остается очень концентрированным: пять самых активных банков заключили 90% новых сделок. Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составила в июне 17,3% на первичном и 13,2% – на вторичном рынке. За второй квартал ставки снизились соответственно на 0,1 п.п. и на 0.7 п.п.

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  • В январе 2021 года программу 5-7-9% распространят на ипотеку. По состоянию на 9 августа уполномоченные банки подписали 680 кредитных договоров на общую сумму 575,3 млн грн по программе "Доступная ипотека 7%".
  • 4 августа Кабмин принял постановление о докапитализации Украинской финансовой жилищной компании за счет выпуска Минфином ОВГЗ на 20 млрд грн, которые планируется направить на программу доступной ипотеки.

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Юрий Тарасовский
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