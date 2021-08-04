Минфин привлечет 20 млрд грн для доступной ипотеки. Кто получит льготное жилье

Кабинет министров принял постановление о докапитализации Украинской финансовой жилищной компании за счет выпуска министерством финансов облигаций госсзайма (ОВГЗ) на сумму 20 млрд грн. Привлеченные средства будут направленны на финансирование программ получения жилья через финансовый лизинг и доступную ипотеку, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В постановлении также уточнен перечень лиц, которые могут воспользоваться программами доступного жилья. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Согласно документу, заявитель должен состоять на учете в органе обеспечения жильем.

Размер среднемесячного совокупного дохода его семьи за последние полгода не должен превышать 10-кратный размер среднемесячной зарплаты в регионе, где расположено жилье.

Он должен быть не старше 70 лет.

Заемщик и члены его семьи не имели в последние пять лет в собственности жилую недвижимость или проживали на собственной жилплощади, размером не более 50 кв.м. (на одного человека), или 20 кв.м. (на двух человек).

Договор финансового лизинга будет заключаться на срок не менее года и не более 20 лет. Жилье, передаваемое на условиях финлизинга, не должно находиться в эксплуатации более 20 лет.

Стоимость 1 кв.м. общей площади, передаваемой в лизинг или на условиях ипотеки, не должна превышать стоимость, определенную Минрегионом. Для Киева, Днепра, Одессы и Харькова стоимость увеличивается в 1,75 раза, для областных центров и населенных пунктов в близлежащих к указанным городам районах – в 1,5 раза.

По данным премьер-министра, программой "Доступная ипотека под 7%" уже воспользовались 648 семей. Общий объем финансирования программы составил 550 млн грн.

В январе 2021 года программу 5-7-9% распространят на ипотеку. С 1 марта по 5 июля, то есть более чем за четыре месяца реализации госпрограммы "Доступная ипотека под 7%", банки выдали гражданам 526 льготных кредитов на приобретение жилья на общую сумму 447,6 млн грн. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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