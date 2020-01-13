К закрытию межбанка гривня ослабла

В понедельник, 13 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,90/23,93, к закрытию котировки составили 24,05/24,10.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,90, максимальные – 24,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,93, максимальные – 24,10.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,5593/26,6100, к закрытию котировки составили 26,7484/26,8016.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3917/0,3924, к закрытию котировки составили 0,3919/0,3928.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"